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Учёные: любители грецких орехов меньше подвержены депресии

Наука

У любителей грецких орехов депрессия случалась на 26% реже

Учёные: любители грецких орехов меньше подвержены депресии
Pauline Mak
Натуральный антидепрессант

Вашингтон, 8 февраля 2019, 14:49 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что потребление грецких орехов связано с меньшими риском развития депрессии. Об этом сообщается в журнале Nutrients.

Учёные провели анализ пищевых привычек более 26 тыс. человек. Кроме того, им задавали вопросы о психическом здоровье.

Как отмечают авторы, у любителей грецких орехов депрессия случалась на 26% реже. Помимо этого, у них наблюдали меньше безнадежности и больше заинтересованности в ежедневной деятельности.

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