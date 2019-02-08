Тинейджер из Барселоны создает работающие биопротезы из конструктора Lego

Барселона, Испания, , 14:24 — REGNUM 19-летний студент из Барселоны Давид Агилар, родившийся с одной рукой, строит работающие биопротезы из конструктора Lego, пишет газета Kronen Zeitung.

Агилар изучает биоинженерию в местном университете и собирает протезы из подручных средств, и в первую очередь это детский конструктор Lego. Свой первый протез он собрал в возрасте 17 лет.

Хотя он прекрасно справляется с делами и одной рукой, в интервью агентству Reuters молодой человек признался, что когда-то хотел видеть себя в зеркале с двумя руками, как у всех. На сборку искусственной руки его вдохновил герой комиксов «Железный человек».

Свой первый протез он назвал МК-1 — по аналогии с высокотехнологичной рукой Железного человека. С тех пор Агилар усовершенствовал конструкцию и продолжает экспериментировать. На своей странице в Facebook юный инженер признается, что работает не в полном одиночестве, но на своих условиях. Заинтересованным он показывает свои конструкции в студенческой комнате в пригороде Барселоны.