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Тинейджер из Барселоны создает работающие биопротезы из конструктора Lego

Наука

Юноша родился без руки и посвятил свою жизнь биоинженерии

Барселона, Испания, 8 февраля 2019, 14:24 — REGNUM  19-летний студент из Барселоны Давид Агилар, родившийся с одной рукой, строит работающие биопротезы из конструктора Lego, пишет газета Kronen Zeitung.

Агилар изучает биоинженерию в местном университете и собирает протезы из подручных средств, и в первую очередь это детский конструктор Lego. Свой первый протез он собрал в возрасте 17 лет.

Хотя он прекрасно справляется с делами и одной рукой, в интервью агентству Reuters молодой человек признался, что когда-то хотел видеть себя в зеркале с двумя руками, как у всех. На сборку искусственной руки его вдохновил герой комиксов «Железный человек».

Свой первый протез он назвал МК-1 — по аналогии с высокотехнологичной рукой Железного человека. С тех пор Агилар усовершенствовал конструкцию и продолжает экспериментировать. На своей странице в Facebook юный инженер признается, что работает не в полном одиночестве, но на своих условиях. Заинтересованным он показывает свои конструкции в студенческой комнате в пригороде Барселоны.

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Научные открытия
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