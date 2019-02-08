«Умную» ткань научили адаптироваться к температуре тела

Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Учёные из США и Китая разработали «умную ткань», которая способна адаптироваться к повышению температуры тела человека. Об этом сообщается в журнале Science.

Учёные создали ткань, каждая нить которой состоит из множества волокон, состоящих, в свою очередь, из двух сплавленных волокон целлюлозы и триацетата. При этом одна часть волокна обладает гидрофобными свойствами, а другая проявляет гидрофильные свойства.

В результате адаптивная ткань может менять способность пропускать тепловое излучение и водяной пар. Благодаря этому она помогает охлаждать тело при интенсивных нагрузках.

Читайте также: Американские ученые создали «умную» ткань со светодиодами