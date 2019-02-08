Учёным быть престижно, уверены 57% жителей России

Москва, , 12:14 — REGNUM В современном мире престижно быть учёным. В этом уверены 57% жителей России. 18% высказали противоположную точку зрения. 25% затруднились ответить. Такие данные представил исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.

При этом сами научные работники о престиже профессии учёного говорят реже. 44% уверены в этом, 42% заявили, что труд ученых не престижен.

По мнению 33% граждан, наука в России стабильно развивается. О полном упадке и периоде застоя в науке заявили 22% и 20% соответственно.

Примечательно, что 4% опрошенных назвали отечественную науку мировым лидером. 21% затруднились ответить.

Опрос проведен 15—18 января 2019 года во всех федеральных округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет в 328 населенных пунктах.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время значение отечественной науки для России многократно возросло.

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