В Иркутске стартовал фестиваль «Наука по умолчанию»

Иркутск, , 08:59 — REGNUM Учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) примут участие в мероприятиях фестиваля «Наука по умолчанию», который стартовал сегодня, в День российской науки, на трёх площадках региона. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятия фестиваля продлятся до 11 февраля. За четыре дня иркутянам предлагается познакомиться поближе с наукой, предусмотрены научно-популярные лекции, квесты, мастер-классы, интеллектуальные развлечения, выставки научной и учебной литературы. Мероприятия пройдут в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского, в магазине «ПродаЛитЪ» и в посёлке Хужир.

Ученые ИГУ на фестивале выступят с лекциями, первые из которых пройдут уже сегодня в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. Так, о современной физической географии расскажет заведующий лабораторией физической географии и биогеографии Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН профессор Юрий Семенов.

Следующую лекцию прочитает директор астрономической обсерватории ИГУ, популяризатор науки Сергей Язев. Параллельно с лекцией о космосе пройдет школа аспиранта — лекцию об актуальных вопросах при подготовке, защите и оформлении диссертации прочитает профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ Максим Тирских.

В субботу, 9 февраля, сразу два историка ИГУ расскажут об иркутской школе археологии и этнографии — это будет столетняя ретроспектива, а также информация о современных открытиях. Также с лекциями выступят гости фестиваля: известный российский египтолог Виктор Солкин (Москва), директор библиотеки им. М. А. Волошина ЦБС ЦАО Сергей Куприянов (Москва), старший научный сотрудник Института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН Александр Рулев.

Организатором фестиваля выступила Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области и регионального представительства Российского книжного союза.

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