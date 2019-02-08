Во ВНИИФТРИ сообщили, студенты каких вузов связывают жизнь с измерениями

Москва, , 07:53 — REGNUM Более 40 студентов прошли ознакомительную, производственную и преддипломную практику и около 50 молодых специалистов получили работу во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта в 2018 году, сообщила пресс-служба института.

Чаще остальных свою связывают свою жизнь с измерениями студенты профильных ведущих вузов России — Московского физико-технического института, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Национального исследовательского университета «МИЭТ», Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева.

«ВНИИФТРИ традиционно тесно работает с образовательными учреждениями разного уровня, прежде всего с ведущими техническими вузами страны. Многие из студентов-практикантов после защиты дипломов остаются работать у нас и реализуют себя в метрологии», — отметил главный научный сотрудник института Михаил Балаханов.

Отмечается, что во ВНИИФТРИ функционирует научно-образовательный центр, включающий в себя аспирантуру и докторантуру, также работает диссертационный совет. Институтом совместно с НИЯУ «МИФИ» создана кафедра «Физико-технические проблемы метрологии». Также в институте работает сплочённый коллектив учёных, ведущий научные исследования сразу во многих перспективных направлениях развития метрологии.

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