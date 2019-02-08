На выставке представили военную экипировку адаптированную для школьников

Москва, , 07:36 — REGNUM На выставке «Цифровая образовательная среда» Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) представило «умные очки» адаптированные из боевой экипировки «Ратник"для использования в общеобразовательных школах будущего. Об этом 7 февраля сообщается на сайте института.

На выставке, проходящей 7 и 8 февраля на ВДНХ, посетители могут ознакомиться с «гражданской» версией «умных очков» от ЦНИИТОЧМАШ, которые являются составной частью боевой экипировки «Ратник» следующего поколения.

Очки могут использоваться для обучения школьников. На них ученик или учитель могут выводить необходимую информацию. Разработка учитывает физиологию и психологию зрительного восприятия. Очки не требуют перефокусировки по полю зрения и устойчивы к вибрациям.

Устройство может подключаться к любому ноутбуку и не требует дополнительного питания. Отличие от военной версии «умных очков» гражданская разработка отличается отсутствием противопульной и противоосколочной защиты, а также способом крепления.

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