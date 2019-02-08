Ученые разглядели раковую опухоль у ископаемой черепахи

Берлин, , 05:29 — REGNUM Признаки раковой опухоли найдены сотрудниками Музея естествознания (Берлин) у ископаемой черепахи возрастом 240 млн лет (триасовый период, мезозойская эра), сообщает EurekAlert!

Были проведены исследования, которые показали наличие рака на бедренной кости черепахи. Подобные опухоли встречаются и в наше время — такие новообразования (периостальная остеосаркома) у людей находят на поверхности кости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля британские СМИ распространили информацию о том, что в городе Уитби учащийся вуза нашел в камне на пляже редкого ископаемого моллюска возрастом 185 млн лет.

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