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Ученые разглядели раковую опухоль у ископаемой черепахи

Наука

Подобные опухоли встречаются у людей

Берлин, 8 февраля 2019, 05:29 — REGNUM  Признаки раковой опухоли найдены сотрудниками Музея естествознания (Берлин) у ископаемой черепахи возрастом 240 млн лет (триасовый период, мезозойская эра), сообщает EurekAlert!

Были проведены исследования, которые показали наличие рака на бедренной кости черепахи. Подобные опухоли встречаются и в наше время — такие новообразования (периостальная остеосаркома) у людей находят на поверхности кости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля британские СМИ распространили информацию о том, что в городе Уитби учащийся вуза нашел в камне на пляже редкого ископаемого моллюска возрастом 185 млн лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании студент нашел моллюска возрастом около 185 млн лет

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Палеонтология
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