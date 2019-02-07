Учёные из Севастополя разрабатывают интеллектуальный протез

Севастополь, , 15:29 — REGNUM Интеллектуальный трансфеморальный протез с биоподобным искусственным коленным суставом разрабатывает группа молодых учёных Севастопольского государственного университета (СевГУ), сообщает 7 февраля пресс-служба вуза.

«Фактически мы за четыре месяца сделали цифровую модель протеза. А затем прототип — полнофункциональную модель, но не в металле, а на 3D-принтере», — пояснил один из разработчиков, доцент кафедры «Техническая механика и машиноведение» СевГУ Александр Поляков.

По его словам, итогом работы станет создание активного протеза на основе существующей элементной базы. Предполагается, что протез будет оснащаться инерционными датчиками, что позволит инвалиду избежать хлопот при его использовании.

В настоящее время разработчики приобрели комплектующие для изготовления испытательного стенда системы управления протеза: двигатель линейного движения, двигатель вращательного движения, беговую дорожку. Планируется, что работа в этом направлении продолжится, и вскоре протез пройдёт испытания.

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