В Москве открылась зимняя школа программы «Микроэлектроника. 157-й уровень»

Москва, , 14:20 — REGNUM Более сорока лучших студентов из восьми ведущих технологических вузов страны собрались в Москве на зимнюю школу федеральной образовательной программы «Микроэлектроника. 157-й уровень». Программа подготовлена благотворительным фондом «Система» совместно с компанией «Микрон» и НИУ МИЭТ. Проект запущен в рамках технологической программы «Лифт в будущее».

С 7 по 11 февраля студенты познакомятся с устройством и техпроцессами крупнейшей микроэлектронной фабрики России. Совместно с наставниками от вузов и предприятий студенческие команды будут работать над такими проектами, как DBS/SCS нейростимулятор, адаптивная система управления двигателями постоянного тока, система автоматизации производственного планирования и др. Лучшие студенческие проекты получат шанс на реализацию в серийном производстве.

Также участникам прочитают авторские лекции представители «Микрона», Лаборатории Касперского, МТС, МЕДСИ, «Кронштадт Аэро», фонда «Sistema_VC» и других компаний инновационного кластера. Кроме того, команды посетят практические занятия по постановке решения инженерных задач, теории решения изобретательских задач и межличностному взаимодействию.

Студенты уже вышли на практику на производстве ПАО «Микрон», где познакомились с технологической службой предприятия и разработали план работ на дальнейшие дни школы. Кроме того, студенты Дальневосточного университета обсудили прототип нейростимулятора на рабочей встрече с экспертами из центра неврологии, вертебрологии и психосоматики «Медси».