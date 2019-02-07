Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Ученые из ЮАР спасли тысячи птенцов фламинго

Наука

Птенцы были на грани смерти из-за засухи, вызвавшей снижение уровня воды в плотине

Кимберли, ЮАР, 7 февраля 2019, 14:20 — REGNUM  Тысячи птенцов фламинго были эвакуированы из высыхающего водоема на севере ЮАР в попытке спасти их, сообщает CNN Africa.

Около 2000 птенцов фламинго были спасены из плотины Камферс в районе Кимберли в конце января после того, как родители бросили птенцов из-за сильной засухи и снижения уровня воды в плотине.

Заботу о птенцах взяла на себя организация Защиты прибрежных птиц ЮАР (SANCCOB). Организация пожертвовала еду и деньги, волонтеры кормят птенцов вручную.

«Птенцы приехали в очень плохом состоянии, они были обезвожены, по размеру они были крошечными, некоторые только вылупились, поэтому мы столкнулись с проблемой инфекций. Но сейчас их состояние удовлетворительное, они получают лечение и питание», — прокомментировали сотрудники SANCCOB.

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