Ученые из ЮАР спасли тысячи птенцов фламинго

Кимберли, ЮАР, , 14:20 — REGNUM Тысячи птенцов фламинго были эвакуированы из высыхающего водоема на севере ЮАР в попытке спасти их, сообщает CNN Africa.

Около 2000 птенцов фламинго были спасены из плотины Камферс в районе Кимберли в конце января после того, как родители бросили птенцов из-за сильной засухи и снижения уровня воды в плотине.

Заботу о птенцах взяла на себя организация Защиты прибрежных птиц ЮАР (SANCCOB). Организация пожертвовала еду и деньги, волонтеры кормят птенцов вручную.

«Птенцы приехали в очень плохом состоянии, они были обезвожены, по размеру они были крошечными, некоторые только вылупились, поэтому мы столкнулись с проблемой инфекций. Но сейчас их состояние удовлетворительное, они получают лечение и питание», — прокомментировали сотрудники SANCCOB.