Космонавта Крикалёва очень удивила форма Земли

Москва, , 14:26 — REGNUM Земля действительно круглая, и в космосе это очень впечатляет. Об этом заявил исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса, космонавт Сергей Крикалёв 7 февраля в музее космонавтики в Москве.

Крикалев, на счету которого шесть полетов на орбиту, рассказал, что шарообразность Земли произвела на него сильное впечатление. Удивительно видеть это своими глазами, пояснил он.

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Космонавт добавил, что убедить людей в обратном не смогут «отдельные товарищи в социальных сетях», рассказывающие о слонах и черепахах, которые держат Землю.

Как сообщало ИА REGNUM, 3% жителей России, согласно опросу ВЦИОМ, не верят в шарообразность планеты. В этом они солидарны с последователями теории плоской Земли. Однако 93% опрошенных уверены — Земля круглая.

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