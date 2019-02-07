Учёные: пчёлы могут научиться складывать и вычитать

Мельбурн, Австралия, , 14:08 — REGNUM Учёные из Австралии пришли к выводу, что медоносные пчёлы способны понимать арифметические действия, а также их можно научить складывать и вычитать. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Учёные провели эксперименты, которые, по их словам, показали, что пчёлы могут использовать цвета, как символическую репрезентацию арифметических действий.

Отмечается, что пчёлы способны распознавать голубой и жёлтый цвета и соотносить их со сложением и вычитанием. Более того, они могут применять эти навыки к незнакомому им раньше числу.

Читайте также: Учёные нашли пчёл с двумя отцами и без матери