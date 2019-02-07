Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Учёные: пчёлы могут научиться складывать и вычитать

Наука

Согласно выводам учёных, медоносные пчёлы способны понимать арифметические действия

Мельбурн, Австралия, 7 февраля 2019, 14:08 — REGNUM  Учёные из Австралии пришли к выводу, что медоносные пчёлы способны понимать арифметические действия, а также их можно научить складывать и вычитать. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Учёные провели эксперименты, которые, по их словам, показали, что пчёлы могут использовать цвета, как символическую репрезентацию арифметических действий.

Отмечается, что пчёлы способны распознавать голубой и жёлтый цвета и соотносить их со сложением и вычитанием. Более того, они могут применять эти навыки к незнакомому им раньше числу.

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Научные исследования
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