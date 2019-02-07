Система управления «Академгородком 2.0» появится в Новосибирской области

Новосибирск, , 13:56 — REGNUM Власти Новосибирской области разработают систему управления проектом «Академгородок 2.0», сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Сегодня, 7 февраля, прошло первое заседание коллегии министерства.

По словам замгубернатора региона Андрея Жукова, министерству, созданному в 2018 году, предстоит серьёзная работа.

«В 2018 году правительством Новосибирской области и СО РАН в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина разработан план развития Новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок — «Академгородок 2.0». В этом году нам предстоит создать систему управления этим проектом», — сказал Жуков.

Перед министерством в 2019 году стоят следующие задачи: разработка и реализация законодательных, стратегических и программных документов, развитие инновационной инфраструктуры, сопровождение научной и инновационной деятельности, организация и проведение крупных международных мероприятий.

Так, для реализации проекта «Академгородок 2.0» нужно разработать государственную программу «Государственная поддержка комплексного развития новосибирского научного центра», обеспечить организацию деятельности координационного Совета при губернаторе по вопросам развития ННЦ, проектного комитета и рабочих групп по реализации проекта плана развития ННЦ, а также координацию реализации детального плана развития ННЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее сообщил, что в Советском районе Новосибирска появится общественный совет по развитию Академгородка, как центра с высокой концентрацией исследований и разработок. По мнению Локтя, реализация «Академгородок 2.0» даст рывок для развития не только науки, но и в целом инфраструктуры Советского района: здесь должны быть построены новые детские сады, школы и поликлиники, автомобильные дороги и транспортные развязки, объекты энергетики и промышленности.

Напомним, проект развития новосибирского «Академгородка 2.0» в первую очередь направлен на развитие научного потенциала и пояса внедрения. Первый запланированный мегапроект — СКИФ. «Академгородок 2.0» реализуется в рамках исполнения поручения президента России.

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