Учёные установили, когда предки кенгуру начали прыгать

Стокгольм, , 13:55 — REGNUM Учёные из Швеции пришли к выводу, что предки кенгуру, жившие на территории Австралии около 20 млн лет назад, могли передвигаться прыжками. Об этом сообщается в журнале Royal Society Open Science.

Исследователи изучили кости пальца и лодыжки предка кенгуру, останки которого были найдены при раскопках на северо-западе австралийского штата Квинсленд. Возраст останков составил 20 млн лет.

В ходе исследования учёные оценили диапазон движений, доступных животному. В результате они заключили, что древний родственник кенгуру мог и ходить на четырех лапах, и прыгать, и взбираться на деревья.

По словам учёных, это говорит о том, что эти животные начали прыгать на 10 млн лет раньше, чем считалось ранее.

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