Во Франции заинтересовались историей коневодства на Алтае в железном веке

Барнаул, , 11:56 — REGNUM Проект учёных Алтайского государственного университета, посвящённый лошадям и их значению в жизни древнего населения Алтая, заинтересовал коллег из Лаборатории молекулярной антропобиологии и визуализации синтеза в Университете Тулуза-III (Франция), сообщает 7 февраля пресс-служба вуза.

«Лабораторией руководит известный в мире специалист профессор Людовик Орландо, с которым мы наладили сотрудничество в 2017 г. Указанная лаборатория входит в консорциум научных учреждений Европы, выполняющих передовые исследования, в том числе в области палеогенетики», — пояснил доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Алексей Тишкин.

Научная работа позволит реконструировать раннюю историю коневодства на Алтае, а также выявить роль и значение лошадей в хозяйственной, военной социальной, ритуальной и другой деятельности кочевников Алтая и сопредельных территорий раннего железного века.

Отмечается, что французская лаборатория станет участником проекта по итогам конкурса, организованного совместно Российским фондом фундаментальных исследований и Национальным центром научных исследований Франции.

Читайте также: Учёные Алтайского госуниверситета изучают бабочек в музеях Мюнхена и Парижа