В Новосибирской области ищут ил для переработки в углеводородные продукты

Новосибирск, , 11:34 — REGNUM Сибирские учёные исследовали крупнейшие сапропелевые озера в Новосибирской и Омской областях в поисках гнилого ила, который может стать источником для переработки в углеводородные продукты сообщает 7 февраля издание «Наука в Сибири».

«Сапропели, или гнилой ил — это отложения остатков растений и животных (макрофитов, фито‑ и зоопланктона) на дне водоемов. Они являются ценным органическим сырьем и могут служить альтернативными углеводородам источниками органического сырья для разных отраслей — от сельского хозяйства до косметологии», — пояснил ведущий научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН доктор геолого-минералогических наук Сергей Кривоногов.

Отмечается, что в реестре запасов Новосибирской области числится 100 сапропелевых озер, однако эксплуатируется только одно месторождение. Причина — высокая карбонатность из-за широкого распространения в регионе лёссовидных пород, содержащих карбонат кальция, который мигрирует с грунтовыми водами. Это ограничивает их применение в качестве удобрений северными районами с кислой почвой.

Так как легкогидролизуемые компоненты органического вещества в значительной части сапропелей Новосибирской области потеряны, учёные считают наиболее перспективным развивать переработку сапропелей в углеводородные и другие длинноцепочечные продукты. В ИК СО РАН уже проводится СВЧ-обработка сапропелей, полученный материал может служить добавкой к тяжелым нефтям, которые на сегодняшний день в России практически не перерабатываются, и улучшать их свойства.

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