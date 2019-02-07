2018 год стал четвертым по высоте температур в истории наблюдений — НАСА

Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Прошлый год стал четвертым самым теплым годом за всю историю наблюдений, сообщает 6 февраля The Washington Examiner.

По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА) и НАСА (которые ведут независимые записи температуры Земли, но традиционно публикуют свои результаты вместе), все самые жаркие годы приходили недавно: лидирует в этом рейтинге 2016-й, за ним следуют 2015, 2017 и 2018.

Девять из десяти самых теплых лет произошли с 2005 года, причем последние пять лет были самыми жаркими. Средняя глобальная температура в течение 2018 года была на 1,42 градуса по Фаренгейту выше средней температуры всего ХХ века, сообщает НОАА, отмечая 42-й год подряд с температурой выше средней глобальной.

Тем временем погодные явления приносят все более дорогостоящие последствия. Так, в прошлом году в США произошло 14 погодных и климатических катастроф, с прямым ущербом более 1 млрд долларов и общей оценочной стоимостью 91 млрд долларов. В бедствиях погибли по меньшей мере 247 человек. Во главе списка был ураган Майкл во Флориде, который причинил ущерб в размере 25 млрд долларов, а затем лесные пожары на Западе и Ураган Флоренс в Каролине, каждый из которых причинил ущерб в размере 24 млрд долларов.

Напомним, в ноябре 2018 года правительственными исследователями США в 13 федеральных агентствах был сделан крупный доклад об изменении климата. Этот доклад, известный как Национальная оценка климата, показал, что последние 115 лет являются «самыми теплыми в истории современной цивилизации». С выводами доклада не согласен Дональд Трамп, считающий, что недавние экстремальные холода в ряде штатов показывают, что глобального потепления нет, изменения климата не происходит. Оппоненты президента в этом вопросе, в свою очередь, пытаются доказать, что погода и климат — разные вещи.