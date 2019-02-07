Российские учёные совершенствуют методы измерения температур авиадвигателя

Москва, , 09:11 — REGNUM Достижения и результаты современных разработок в сфере приоритетных направлений развития научно-технологического комплекса России обсудили участники семинара Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова, сообщила пресс-служба института.

Выступившие на мероприятии руководитель НИЦ Световодной фотоники Университета ИТМО, д.т.н., профессор Игорь Мешковский и старший научный сотрудник НИЦ Световодной фотоники, к.т.н. Михаил Мехреньгин представили доклад, посвященный проблемам измерения температуры в камерах сгорания газотурбинных двигателей оптическими методами.

В докладе были представлены результаты исследовательских стендовых испытаний макета высокотемпературного волоконно-оптического датчика. В части мониторинга высокотемпературного газового потока в газосборнике камеры сгорания спектральным методом определен диапазон изменения температуры газов в зависимости от режима работы двигателя, а также продемонстрированы результаты измерений температуры газа при помощи фотоприемных устройств.

Результаты представленных исследований, пояснили в институте, имеют важное практическое значение для измерения высоких температур газа в наиболее ответственных узлах авиадвигателя — камерах сгорания и турбинах, поскольку существующие методы измерения не обеспечивают необходимые погрешности и ресурс применяемых средств измерения. В ходе семинара было предложено, в частности, направить усилия на высокоточное измерение локальных значений температуры.

Ранее специалисты ЦИАМ и сотрудники компании «СуперОкс» впервые провели испытания электрического двигателя мощностью 500 кВт на высокотемпературных сверхпроводниках.

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