Учёные предрекают климатический хаос на Земле

Оттава, , 08:48 — REGNUM Таяние ледников в Гренландии и Антарктике приведёт к непредсказуемым последствиям для климата Земли. В частности, это может спровоцировать экстремальные погодные условия и значительные изменения температуры по всему земному шару. К таким выводам пришли учёные Университета Макгилла в Канаде. Международное исследование опубликовано в журнале Nature.

Читайте также: Ученые из США предрекают сильные катаклизмы на востоке России

Исследователи спрогнозировали сценарий изменения климата, с которым столкнутся жители планеты при сохранении текущей политики в области климата. Речь идёт о стремительном таянии ледников Арктики и Антарктики и влиянии этого процесса на циркуляцию и температуру океанов и воздуха к 2100 году.

Согласно исследованию, средняя температура Земли повысится на 3−4 градуса выше доиндустриального уровня, сообщает портал Ин-Спейс.Это в свою очередь приведёт к тому, что значительное количество талой воды из Гренландии и ледяного щита Антарктиды попадёт в Мировой океан.

«Согласно нашим моделям, эта талая вода приведёт к значительным сбоям в океанских течениях и ещё сильнее изменит уровень потепления во всем мире», — заявляет доцент Ник Голледж из Исследовательского центра Антарктики в Новой Зеландии, возглавлявший исследование.

Ранее по теме: В Гренландии отмечено ускорение таяния ледников — ученые

Учёные прогнозируют, что наиболее быстрое повышение уровня моря может произойти между 2065 и 2075 годами. Таяние ледяных покровов повлияет на температуру воды и характер циркуляции в Мировом океане, что, в свою очередь, скажется на среднегодовой температуре воздуха. Так, поступление талой воды в Гольфстрим ослабит его, что приведет к повышению температуры воздуха в Арктике, Восточной Канаде и Центральной Америке. В северо-западной части Европы температура, наоборот, понизится.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным наблюдений, за минувшие 15 лет скорость таяния ледников Гренландии выросла в четыре раза. При этом наибольшие «потери» ледовый панцирь самого крупного острова Земли понёс в юго-западной части. Так, с 2002 по 2016 год ледники Гренландии теряли ежегодно в среднем по 280 млрд тонн льда.

Читайте ранее в этом сюжете: Ледники Гренландии стали таять намного быстрее — ученые