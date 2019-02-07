Курчатовский институт помог археологам открыть новый вид артефактов

Москва, , 08:28 — REGNUM Учёные Курчатовского института совместно с исследователями Государственного исторического музея открыли новый, ранее неизвестный, вид артефактов при изучении материалов из самого большого языческого кургана Древней Руси «Черной могилы», сообщила пресс-служба института.

Отмечается, что несмотря на известность и значимость коллекции, она оставалась мало изученной. Взглянуть на исторические находки по-новому помогли рентгеновские и нейтронные методы визуализации, примененные специалистами Курчатовского института.

Визуализация внутренней структуры пластин, одна из которых в результате реставрации, была приклеена к наконечнику копья, вторая — к так называемому «жертвенному ножу», выявила невидимый под реставрационным покрытием скандинавский орнамент. Пластины оказались частью единого предмета, который был интерпретирован как варварский скипетр. В то же время на наконечнике двурогой стрелы (курган «Черная могила») обнаружено двустороннее декорирование в растительном стиле, а на наконечниках копий — геометрические орнаменты.

В рамках проекта также исследовался самый знаменитый евразийский клад бронзового века — Бородинский, найденный археологами в 1912 г. Проведенные комплексные естественно-научные исследования позволили ученым изменить устоявшиеся представления об этих предметах. В отличие от первоначальной точки зрения, согласно которой топоры были сделаны из нефрита Восточных Саян, а булавы — из мыльного камня, было установлено, что древние камнерезы использовали жадеит и минералы группы серпентина. Полученные результаты стали итогом совместных усилий большого коллектива исследователей в самых различных областях: физики, химии, геологии.

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