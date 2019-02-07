Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Южнокорейские ученые разработали технологию удаления опухоли без операции

Наука

Удаление опухоли стало возможно без хирургического вмешательства

Сеул, 7 февраля 2019, 08:08 — REGNUM  Южнокорейские ученые разработали ультразвуковую технологию, с помощью которой возможно удалить только «нужные» ткани без хирургического вмешательства, сообщает YTN.

Благодаря новой технологии, разработанной группой ученых из научно-исследовательского института Korea Institute of Science and Technology, можно удалять опухоли сосредоточив ультразвук в одном месте и сжигать зараженные ткани.

Несмотря на быстрое восстановление и меньшее количество побочных эффектов от данной процедуры, в техническом плане процесс использования данной технологии не прост. На данный момент в Южной Корее данную ультразвуковую технологию использовали для лечения миомы матки и неконтролируемого тремора рук.

В основе разработанной ультразвуковой технологии, лежат пузырьки воздуха, а не тепло. Удаление опухоли происходит с помощью пузырьков пара. Кроме того, ученые разработали модель, с помощью которой можно регулировать температуру и давление ультразвуковых волн в соответствии с типом тканей.

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