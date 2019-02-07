Южнокорейские ученые разработали технологию удаления опухоли без операции

Сеул, , 08:08 — REGNUM Южнокорейские ученые разработали ультразвуковую технологию, с помощью которой возможно удалить только «нужные» ткани без хирургического вмешательства, сообщает YTN.

Благодаря новой технологии, разработанной группой ученых из научно-исследовательского института Korea Institute of Science and Technology, можно удалять опухоли сосредоточив ультразвук в одном месте и сжигать зараженные ткани.

Несмотря на быстрое восстановление и меньшее количество побочных эффектов от данной процедуры, в техническом плане процесс использования данной технологии не прост. На данный момент в Южной Корее данную ультразвуковую технологию использовали для лечения миомы матки и неконтролируемого тремора рук.

В основе разработанной ультразвуковой технологии, лежат пузырьки воздуха, а не тепло. Удаление опухоли происходит с помощью пузырьков пара. Кроме того, ученые разработали модель, с помощью которой можно регулировать температуру и давление ультразвуковых волн в соответствии с типом тканей.