Ученые признали 2018 год одним из самых жарких в истории

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Минувший 2018 год оказался четвертым в череде экстремально жарких сезонов, однако не смог побить рекорд температуры, достигнутый в 2016 году. Об этом заявили представители НАСА на пресс-конференции в Институте космических исследований имени Годдарда.

Специалисты пояснили, что прошлый год также стал необычайно жарким на фоне долгосрочного глобального потепления. Об этом говорят последствия в виде потопов у берегов США, волны жары, весьма обильные осадки и сдвиги в экосистемах.

Начало рекордам было положено в 2015 году, когда средняя температура на земном шаре каждый месяц становилась выше нормы на 1−1,5 градуса Цельсия. Ситуация достигла пика в 2016 году, когда в Арктике и некоторых российских регионах термометр показал значения на 5−9 градусов выше нормальных.

В 2017 и 2018 годах температура немного снизилась. Минувший год уступил лишь абсолютным рекордсменам — жарким 2017, 2015 и 2016 годам. В среднем значения в 2018 году были выше типичных для 20-го века примерно на 0,83 градуса Цельсия.

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