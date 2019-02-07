Путин вручит молодым учёным президентские премии

Москва, 7 февраля 2019, 07:26 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, в Москве состоится вручение премий президента России в области науки и инноваций для молодых учёных за 2018 год. Премии вручит глава государства Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Премией президента России награждаются ученые за значительный вклад в развитие отечественной науки и разработку инновационных образцов новой техники и технологий.
В Москве объявили имена молодых ученых — лауреатов премии президента РФ
В 2018 году этой премии удостоены пять молодых ученых. Размер премии составляет 2 млн рублей. В будущем планируется увеличить размер премии до 5 млн рублей.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФВладимир Путин заявил, что в России будут созданы все условия, причём лучшие, для исследований учёных со всего мира.
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