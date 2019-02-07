Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Великобритании студент нашел моллюска возрастом около 185 млн лет

Наука

Студент очень удивился такой находке

Лондон, 7 февраля 2019, 05:29 — REGNUM  В британском городе Уитби студент обнаружил в камне на пляже редкого ископаемого моллюска, сообщает The Daily Mail.

По словам студента, он сначала подумал, что в таком камне может храниться нечто интересное (камень был шаровидной формы, одна из полусфер которого была черного цвета).

Разделив камень по границе его окраски, студент обнаружил спиралевидный аммонит, возраст которого оценивается в 185 млн лет. Студент очень удивился такой находке и признал, что ему трудно поверить, что такие редкие ископаемые можно обнаружить у берегов Йоркшира.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в провинции Хэнань в Китае при раскопках было обнаружено место разведения домашних свиней, возраст которого достигает 9 тысяч лет. Отмечается, что в отличие от других домашних животных — овец, коз, куриц и лошадей, которые были завезены в Китай, свиньи были выведены из диких кабанов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае нашли место разведения домашних свиней возрастом 9 тыс. лет

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Палеонтология
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