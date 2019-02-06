Голикова: в России создадут три генетических центра мирового уровня

Москва, , 19:32 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие годы в России в рамках программы по развитию генетики будут созданы три генетических центра «мирового уровня». Об этом она заявила журналистам сегодня, 6 февраля.

Голикова рассказала, что накануне, 5 февраля, состоялось заседание президиума совета по федеральной научной программе по генетике. Обсуждалось четыре направления работы — биобезопасность, бионезависимость; генетические технологии в медицине и генетические технологии в сельском хозяйстве; генетические технологии в промышленной микробиологии, рассказала Голикова.

Также вице-премьер рассказала, что в рамках этой программы планируется создать три генетических центров мирового уровня. На создание этих центров будет выделено 12,2 млрд рублей. 90% от этой суммы — средства федерального бюджета.