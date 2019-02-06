Британец о японцах: «наивысшее презрение они питали к русскому народу»

Андрей Мартынов, , 18:14 — REGNUM

В оригинале книга называется «With the «Die-Hards» in Siberia». Она содержит на одну главу больше, чем русский перевод, первые четыре главы которого так же даны в сокращении. Оговоримся сразу: все эти вмешательства не являются злой волей издательства «Вече». В данном случае мы имеем дело с переизданием советского перевода 1923 года.

Конечно, было бы лучше предложить читателю новый перевод (тем более, что не все свободно владеют английским), но и в таком кастрированном виде книга представляет несомненную ценность. Воспоминания иностранцев, участников Гражданской войны в России всегда интересны. А полковник Джон Уорд (1866−1934) в своих мемуарах описывает происходившие с ним события одновременно с двух точек зрения: профессионального военного и социал-демократа, лидера профсоюза и члена парламента.

Уорд описывает борьбу с большевиками белых и их союзников, так называемый переворот, приведший к замене Директории единоличной властью адмирала Александра Колчака, взаимоотношения между союзниками (англичане, французы, американцы, японцы) в Сибири.

В отличие от командующего союзными войсками в Сибири генерала Мориса Жанена или начальника американского контингента генерала Уильяма Грейвса (который, по некоторым сведениям, был куплен красными), Уорд с симпатией относился к адмиралу и искренне желал победы контрреволюции.

Касаясь других союзных соединений, мемуарист довольно негативно пишет о японцах:

«с величайшим подозрением они смотрели на войска и усилия других союзников, в особенности британцев и американцев, предумышленно стараясь своими приказами исключить их из своих совещаний и по возможности удалять их от управления отвоеванными территориями… С чешскими командирами они обращались недостаточно вежливо, а вагоны английских офицеров наводнялись их рядовыми, которые дерзко спрашивали, что нам нужно в Сибири и когда мы предполагаем отправиться домой; но наивысшее презрение они питали к русскому народу. Этих несчастных людей они сбрасывали с железнодорожных платформ, пуская в ход приклады своих винтовок как против женщин, так и мужчин».

Интересен взгляд полковника и на действия чехословаков. Последние,

«под влиянием своего политического комитета, с которым соединился комитет социалистов-революционеров со своим вождем Черновым, отступили в тыл. Каждая часть выбрала себе комитет или установила солдатский совет по строго большевистскому плану и перестала быть в дальнейшем пригодной как для русского дела, так и для своего собственного».

Получается почти по Ницше: если сражаешься с драконом, остерегайся, чтобы самому не стать драконом. И если долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.

Союзники белых превратились в союзников большевиков.