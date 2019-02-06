Медведев поддержал идею об учреждении в России премии имени Менделеева

Москва, , 17:41 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу Российской академии наук об учреждении премию имени учёного Дмитрия Менделеева. Соответствующее заявление он сделал 6 февраля на заседании оргкомитета по проведению в 2019 году международного года Периодической таблицы химических элементов.

С инициативой в ходе заседания выступил президент РАН Александр Сергеев, который отметил, что Россия могла бы учредить такую премию совместно с ЮНЕСКО.

Медведев назвал это предложение «абсолютно правильным». Он также отметил, что такая премия должна быть престижной и «весомой во всех смыслах этого слова».

«Здесь лучшей гарантией является престиж нашей химической науки», — отметил премьер. Весомость же премии, по его словам, будет зависеть от того, какие средства в неё будут вложены.

Напомним, 2019 год объявлен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия открытия Периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России в этой связи запланировано более 500 научно-популярных и образовательных мероприятий, направленных на привлечение внимания к науке со стороны молодёжи.