В Иркутске рассчитывают получить статус научно-образовательного центра

Иркутск, , 15:42 — REGNUM Иркутский государственный университет (ИГУ) совместно с академическими институтами и университетами Иркутской области будут претендовать на получение статуса научно-образовательного центра (НОЦ). С этой целью участникам процесса доверена подготовка заявки от региона на участие в федеральном конкурсе, сообщает 6 февраля пресс-служба вуза.

«Департамент [государственной научной, научно-технической и инновационной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации] считает возможным рекомендовать ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» обеспечить подачу заявки на участие в конкурсном отборе на присвоение статуса НОЦ в рамках реализации национального проекта «Наука», — приводят в вузе текст письма из Минобрнауки России.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина к 2024 году в России планируется создать 15 НОЦ мирового уровня — центров интеграции академической, вузовской науки и промышленности. Вопрос создания такого центра в Иркутской области обсуждается с 2014 года.

Добавим, что на создание научно-образовательного центра в Сибири также претендует Новосибирск. В конце января в Новосибирске прошло совещание под эгидой Минобрнауки РФ, на котором участники обсудили реализацию задач по объединению усилий науки, образования и индустриальных партнеров, а также поддержку инициатив со стороны региональных органов власти и имеющиеся у них инструменты поддержки создания НОЦ.

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