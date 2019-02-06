Жители Севастополя труднее остальных переносят вспышки на Солнце – учёные

Севастополь, , 15:02 — REGNUM Переносимость вспышек на Солнце студентами Томска, Ханты-Мансийска, Воронежа и Севастополя исследовали учёные из университетов в этих городах. Выяснилось, что у севастопольцев возникла самая сильная негативная реакция на солнечные процессы, сообщает 6 февраля пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).

«Как ни странно, самая сильная реакция в Севастополе. Воронеж на втором месте, на третьем —Томск. Биологи считали, что в Воронеже будет реакция сильней», — прокомментировала полученные результаты доцент кафедры «Физика» СевГУ Анастасия Лантушенко.

Отмечается, что целью проведённого исследования стало изучение влияния вспышек на Солнце на стабильность генетического материала человека. Во время эксперимента учёные зафиксировали у студентов несколько различных нарушений в буккальном эпителии, том числе патологические изменения строения ядра и случаи некроза эпителия. В вузе пояснили, что у здоровых людей эти последствия исчезают уже на десятый день после вспышки.

Ранее студенты СевГУ приняли участие в цикле мастер-классов с целью формирования адаптивных механизмов совладания с трудными жизненными ситуациями.

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