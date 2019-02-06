В Балтийском университете разрабатывают композит с инварными свойствами

Калининград, , 13:53 — REGNUM Молодые учёные из Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта разрабатывают новый тип композитного материала, который будет обладать инварными и функциональными свойствами, сообщает 6 февраля пресс-служба вуза.

Как правило, большинство металлов расширяются при нагревании, однако существуют соединения, которые практически не меняют своих размеров в определенном диапазоне температур. Подобный материал получил название «инвар». Эти материалы нашли свое применение во множестве различных приложений. При этом какими-либо другими уникальными физическими свойствами, например электронными или магнитными, они не обладают. В свою очередь, функциональные материалы зачастую обладают очень высоким тепловым расширением, что для ряда приложений является существенной проблемой.

«Решить задачу позволяет создание композитного материала, состоящего из функционального материала и частиц другого вещества с существенно меньшим коэффициентом теплового расширения», — пояснил автор проекта Дмитрий Серебренников.

Отмечается, что молодой учёный уже получил патент на изобретение в области физики «Композитные инварные материалы нового типа». Однако, пояснили в вузе, перед коллективом исследователей «стоят новые задачи в рамках исследования — синтезирование различных композитов, поиск методов формирования композитов и оптимизация этого процесса». После этого учёные проведут исследования термодинамических свойств полученных прототипов, а также продолжат работу в рамках фундаментальных исследований.

Читайте также: Российские учёные разработали способ повышения трещиностойкости композитов