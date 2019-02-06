Женский мозг выглядит на 3 года моложе мозга ровесника-мужчины — ученые

Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Связанный с течением времени износ оставляет больше следов в мозге мужчин, чем женщин, что, возможно, объясняет (по крайней мере — частично), почему у женщин больше шансов сохранить острый ум в пожилом возрасте, сообщает AMNA со ссылкой на новое американское научное исследование.

Исследование показало, что мозг женщины выглядит в среднем на три года моложе, чем мозг мужчины того же возраста, с точки зрения метаболизма. Другими словами, мозг обоих полов имеет тот же хронологический возраст, но биологический возраст женского мозга более молодой.

Исследователи Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе, возглавляемые профессором радиологии и неврологии-неврологии Ману Гоял, сделали соответствующую публикацию в журнале Национальной Академии Наук США.

Исследователи изучали с помощью позитронно-эмиссионой томографии мозг 121 женщины и 84 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет, считая циркуляцию кислорода и сахара в мозге.