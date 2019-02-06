Учёные ННГУ открыли новые механизмы коррекции ишемии

Нижний Новгород, , 11:08 — REGNUM Учёные Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского изучили возможность разработки эффективного способа коррекции различных патологий центральной нервной системы, в том числе ишемии и нейродегенеративных заболеваний. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба вуза.

По словам директора Института биологии и биомедицины ННГУ профессора Марии Ведуновой, значимые изменения структуры нейронной сети удалось выявить при выполнении комплекса исследований в культурах клеток головного мозга in vitro, а также математических методов анализа биологических данных.

Учёные показали, что активация системы тирозинкиназных рецепторов В типа посредством ежедневного добавления в культуру клеток нейротрофического фактора головного мозга приводит к формированию более сложных функционально активных нейронных сетей с высоким уровнем эффективности передачи нервных импульсов по сети. Учёные предполагают, что исследованный ими механизм может играть ключевую роль в реализации высших функций нервной системы, таких как научение и память.

«Нами показано, что нейротрофический фактор головного мозга — это молекула, которая синтезируется нашим организмом, но у всех в различной концентрации, и требуется для формирования нейронных сетей, структур необходимых для памяти, сознания, высшей нервной деятельности», — отметила профессор.

Результаты проведенных исследований были опубликованы в статье «Особенности формирования нейронных сетей первичных культур гиппокампа на фоне хронического воздействия на систему TrkB рецепторов» в высокорейтинговом журнале Frontiers in Physiology.

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