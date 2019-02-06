«Сушить смартфоны» в гречке и рисе вредно: эксперты iFixit опровергли миф

ш. Калифорния, США, , 11:05 — REGNUM Сушить смартфоны в крупе не только бесполезно, но и опасно для смартфонов, заявили эксперты калифорнийской компании iFixit, 5 февраля сообщается на сайте компании.

Некоторые пользователи смартфонов после попадания гаджета в воду сушат его в гречневой или рисовой крупе.

Владельцы смартфонов уверены, что рис впитает влагу. Однако это не так. Кроме того, подобная сушка может привести к повреждению контактов материнской платы, после чего ее уже нельзя будет починить.

Напомним, iFixit — это частная компания из Калифорнии. Она основана в 2003 году. iFixit занимается ремонтом разнообразной компьютерной техники. Кроме того, фирма прославилась своими разборками новой продукции Apple.

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