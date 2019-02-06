Студенты ТюмГУ создают искусственную мышцу из магнитного материала

Тюмень, , 10:14 — REGNUM Технология создания магнитного материала для искусственной мышцы, разрабатываемая студентами Тюменского государственного университета (ТюмГУ), прошла несколько этапов исследований, сообщает 6 февраля пресс-служба вуза.

Отмечается, что магнитоуправляемая мышца будет применима в протезировании конечностей, а также сможет выступать аналогом пневмоприводов.

«На сегодняшний день протезы представляют собой сугубо роботизированные механизмы, в основе которых лежит преимущественно гидравлика. В нашем проекте мы применяем принцип магнитоуправляемого изменения линейных размеров упругого материала», — пояснил координатор проекта, студент Физико-технического института ТюмГУ Андрей Буравцов.

Разрабатываемый студентами модуль будет включать прочный магнитовосприимчивый материал, компактную электромагнитную катушку, источник питания и контроллер. При воздействии электромагнитного поля материал сможет изменять свои размеры в нужном направлении.

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