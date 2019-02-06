В России стартовал Год периодической таблицы Менделеева

Москва, , 09:53 — REGNUM Международный год Периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева стартует сегодня, 6 февраля, в России. Церемония открытия мероприятия пройдёт в Москве, в президиуме Российской академии наук, сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета.

Масштабное событие посвящено 150-летию открытия Периодического закона химических элементов великим русским учёным Д.И. Менделеевым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2017 года на 74-м пленарном заседании Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов.

Масштабное событие посвящено 150-летию открытия Периодического закона химических элементов русским учёным. Старт международного года был объявлен 29 января 2019 года во Франции, в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. В России стране церемония открытия будет приурочена ко Дню российской науки и одновременно Дню рождения Менделеева.

Периодическая система химических элементов была составлена Менделеевым в 1869 году. Профессор кафедры физической и неорганической химии ИЦМиМ СФУ Светлана Сайкова напомнила, что учёный пришёл к выводу о закономерности связи простых веществ и атомной массы элементов в ходе работы над учебником «Основы химии».

«1 марта 1869 года Менделеев закрылся в своём кабинете, написал символы элементов и их химические свойства на обороте визитных карточек… Менделеев упорно работал весь день. Постепенно начал вырисовываться облик будущей Периодической системы», — напомнила Сайкова.

Вечером того же дня таблица была отправлена в типографию, а затем разослана многим отечественным и зарубежным химикам. Вскоре работа Менделеева была заслушана и на заседании Русского химического общества.

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