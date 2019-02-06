Российские учёные разработали способ повышения трещиностойкости композитов

Москва, , 08:44 — REGNUM Повысить сдвиговую прочность и трещиностойкость композитов позволит армирование материала углеродными нанотрубками, к такому выводу пришли специалисты Межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» в ходе аналитических исследований. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Метод введения наномодификаторов позволяет контролируемо изменять различные параметры, в частности, механическую прочность и жесткость, химическую и теплостойкость, диэлектрические свойства», — говорится в сообщении.

Одновременно учёные разработали методики, позволяющие комплексно изучать структурные свойства полимерных композиционных материалов. Так, при использовании метода химического осаждения из газовой фазы (CVD) можно увеличить межфазное взаимодействие наполнитель-матрица, хотя такой метод и приводит к ухудшению прочностных свойств самих волокон. Существует метод модификации углеродных волокон электрофорезом, не ухудшающий их свойств, но при этом и не дающий достаточного увеличения трещиностойкости и адгезии волокно-матрица. Также показана возможность получения 3D-нанокомпозитов с использованием препрегов с накатанными на поверхности углеродными нанотрубками.

МИЦ «Композиты России» — это структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана созданное 15 июня 2011 года для содействия в разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных решений университета (новые материалы, композиты, нанотехнологии, информационные технологии), формирования научного задела и современных образовательных технологий и программ. Центр реализует «замкнутый цикл» инжиниринговых и научно-образовательных услуг, от разработки до внедрения технологий и промышленной продукции в ключевые сектора экономики РФ, такие как: транспортный, строительный, ЖКХ, энергетический, нефтегазовый, медицинский и IT.

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