Ученый рассказал о состоянии запущенного в космос автомобиля Tesla

Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Запущенный в космос автомобиль Tesla Roadster продолжает свой полет, однако он возможно получил повреждение от радиации, об этом в интервью РИА Новости рассказал химик Уильям Кэрролл из Индианского университета в США.

По его словам, краска, кожа и пластмассовые детали автомобиля «деградировали под воздействием ионизирующего излучения в межпланетном пространстве». При этом, отметил ученый, детали автомобиля, вероятно, остаются на своих местах, однако они могут терять прочность и гибкость.

Напомним, 6 февраля 2018 года компания SpaceX запустила сверхтяжёлую ракету-носитель Falcon Heavy, которая вывела в космос красный автомобиль Tesla Roadster, направившийся в сторону Марса. Учёные из США считают, что запущенный в космос автомобиль Tesla при столкновении с Марсом может занести на красную планету земные бактерии.

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