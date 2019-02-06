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Российские ученые разработают небьющиеся дисплеи для смартфонов

Наука

Дисплеи будут изготавливаться из стеклокристаллического материала нового поколения

Москва, 6 февраля 2019, 08:02 — REGNUM  К разработке небьющихся дисплеев для смартфонов приступили российские ученые. Об этом в среду, 6 февраля, сообщается на сайте Ufatime.ru.

Разрабатывать небьющееся стекло будут специалисты из химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.

Учебное заведение подписало контракт с LG Chem, входящей в состав южнокорейской компании LG. Целью контракта является создание нового материала для прочных экранов смартфонов. Разработчики приступят к работе над стеклокристаллическим материалом нового поколения, так называемом ситаллом.

У материала ситалл невысокая цена. Он не подвержен перепаду температур и имеет отличную степень прочности. Экран из ситалла станет самым прочным среди всех существующих на сегодня экранов смартфонов.

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