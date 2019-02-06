В Китае нашли место разведения домашних свиней возрастом 9 тыс. лет

Пекин, , 07:13 — REGNUM Археологические изыскания и исследования позволили обнаружить самые ранние места разведения домашних свиней на территории Китая, возраст которых достигает 9 тыс. лет, сообщает газета Global Times.

«Наши исследования подтвердили, что найденные в на месте раскопок в уезде Уян центральной провинции Хэнань кости, принадлежат домашним свиньям, а их возраст составляет порядка 9 тыс. лет», — заявил исследователь Института археологии при Китайской академии наук Юань Цзин.

В отличие от скота, овец, коз, лошадей и куриц, которые были ввезены в Китай, свиньи были выведены из диких кабанов, заявил Юань.

«Свиньи в Цзяху уже имеют ряд ярко выраженных признаков домашних свиней, что говорит о том, что они одомашнивались определенный промежуток времени. Однако, нам по-прежнему не хватает археологических данных ранее, чем 9 тыс. лет назад. Мы еще пока не знаем, где и когда древние начали выращивать свиней, поэтому мы будем искать новые сведения», — заявил Юань.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайским археологам удалось найти каменную табличку времен правления императора Ваньли династии Мин (1368 — 1644), на которой описан процесс постройки храма.

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