Русская революция и тотальная война

Александр Томилин, , 22:20 — REGNUM

В связи с холодной войной на Западе большое внимание было приковано к революции 1917 года. В России рост интереса к этой теме пришёлся на конец 1980-х и его уровень не снижается до сих пор. Очередной всплеск публикаций по этой теме за рубежом пришёлся на 2017-й, юбилейный год. Казалось, сделать что-то новое в этой сфере очень трудно. Тем не менее профессор Нью-Йоркского Бард колледжа, Сейн Макмикин, в своей книге смог органично соединить западную и российскую научную точки зрения на события русской революции.

Стоит оговориться, что под революцией на Западе подразумевают не 1917 год, а весь процесс с 1917 по 1922 годы. Больше того, в учебниках период 1894 — 1922 рассматривается как единый процесс перехода от одной формы государственности к другой, совмещая причины, ход событий и последствия, где кульминационная точка — 1917 год. Поэтому авторская хронология охватывает широкий временной период.

Однако автор пошёл в расстановке временных рамок не по-западному, а по российскому пути. Как пролог он видит 1905 год, а отсчёт событий ведёт с 1914 года, считая Первую мировую войну катализатором процессов, вызвавших революцию. Интересно, что первым её выстрелом он считает убийство Григория Распутина. Так как подобные оценки характерны для русской исследовательской литературы, то можно сказать, что автор писал под её влиянием.

Западные рецензенты сочли книгу ревизионистской, и не случайно. Оптимистичные оценки экономики Российской империи периода 1907−1914 гг., акцент на антицерковную кампанию 1922 года как на борьбу с оставшимся идеологическим противником и на «немецком золоте» в октябрьской революции, действительно мало типичны для новейшей западной литературы о русской революции.

Автор явно не сочувствует большевикам, однако в книге развивает тезис о военном коммунизме как о диктатуре, введённой с целью победы в войне. Этот тезис исходит из проблем, поставленных перед Россией мировой войной. Всё-таки развития предвоенной экономики империи оказалось недостаточно для ведения тотальной войны, потребовавшей тотальной мобилизации. Автор верно отмечает, что февральский переворот — результат борьбы за власть между оппозицией и правительством, однако то, что победители не смогли решить назревшие проблемы и элементарно обезопасить свою власть, привело большевиков к рулю российской государственности.

Автор не сказал ничего нового для российского читателя, но синтез западной и российской версий событий 1914−1922 гг. — здравая попытка донести русский взгляд на русскую же революцию. Попытка вышла средней, но вполне приемлемой.