В Москве объявили имена молодых ученых — лауреатов премии президента РФ

Москва, , 17:03 — REGNUM Лауреаты премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год стали ученые, работающие в области физики, микробиологии, зоологии и математики.

Премия присуждена научным сотрудникам Института оптики атмосферы имени Зуева Сибирского отделения Российской академии наук Евгению Горлову и Виктору Жаркову за разработку и реализацию лидарного метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ, ведущему научному сотруднику Новосибирского государственного аграрного университета Екатерине Гризановой за открытие новых механизмов устойчивости насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства к биоинсектицидам на основе бактерий Bacillus thuringiensis, старшему научному сотруднику Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Вячеславу Дячуку за открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных, а также доценту Сколковского института науки и технологий Ивану Оселедецу за создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач физики, химии, биологии, анализа данных на основе тензорных разложений.

Напомним, премия президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году. Согласно положению о премии, она является высшим признанием заслуг граждан России — молодых ученых и специалистов не старше 35 лет перед обществом и государством. Лауреаты награждаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Цель присуждения премии — стимулирование дальнейших исследований и создание благоприятных условий для новых научных открытий. Размер каждой премии составляет 2,5 миллиона рублей. По традиции, имена новых лауреатов объявляться ежегодно в преддверии Дня российской науки, отмечаемого 8 февраля. Само вручение премии проходит в Кремле в День науки.