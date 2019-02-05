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Учёные: женский мозг моложе мужского

Наука

Женский мозг с возрастом лучше сохраняет молодость, чем мужской

Учёные: женский мозг моложе мужского
geralt
Мозг

Вашингтон, 5 февраля 2019, 14:56 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что женский мозг с возрастом лучше сохраняет молодость, чем мужской. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Учёные проанализировали сканы 205 людей в возрасте от 20 до 82 лет, полученных с помощью позитронно-эмиссионной томографии.

Затем они обучили алгоритм на данных мужчин и использовали его для предсказания возраста женщин. Выяснилось, что метаболический возраст мужчин в среднем на 3,8 года больше, чем у женщин.

Далее алгоритм был обучен на данных женщин и использовался для предсказания возраста мужчин. В результате женский мозг оказался моложе на 2,4 года.

В ходе эксперимента авторы пришли к выводу, что метаболические процессы меняются с возрастом менее заметно в женском мозге, чем в мужском. Из-за этого он остается более молодым даже в пожилом возрасте.

При этом отмечается, что у исследования есть несколько ограничений. Во-первых, выборка очень мала, а, во-вторых, не изучены причины подобных отличий и их последствия.

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Научные исследования
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