Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Учёные разработали метод получения пористого углеволокна

Наука

Внутри волокна находятся равномерно распределённые небольшие поры

Вашингтон, 5 февраля 2019, 14:36 — REGNUM  Учёные из США создали метод получения углеродных волокон с равномерно распределёнными небольшими порами. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Учёные предложили получать волокно из блок-сополимера, который самопроизвольно формирует равномерные наноструктуры, после чего удалять один из полимеров, оставляя пористую матрицу.

Отмечается, что получаемое таким способом волокно имеет высокую ёмкость благодаря большой площади поверхности. Предполагается, что в перспективе это позволит использовать волокно для хранения электрической энергии.

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Научные исследования
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