Учёные разработали метод получения пористого углеволокна

Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Учёные из США создали метод получения углеродных волокон с равномерно распределёнными небольшими порами. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Учёные предложили получать волокно из блок-сополимера, который самопроизвольно формирует равномерные наноструктуры, после чего удалять один из полимеров, оставляя пористую матрицу.

Отмечается, что получаемое таким способом волокно имеет высокую ёмкость благодаря большой площади поверхности. Предполагается, что в перспективе это позволит использовать волокно для хранения электрической энергии.

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