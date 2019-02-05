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Аргентинские ученые представили ранее неизвестный вид динозавра-зауропода

Наука

Вид Bajadasaurus pronuspinax отличается длинными костяными иглами-шипами на шее и спине

Буэнос-Айрес, 5 февраля 2019, 14:36 — REGNUM  Аргентинские палеонтологи представили ранее неизвестный вид динозавров, относящихся к группе зауроподов, сообщает испанское агентство EFE.

4 февраля в Культурном центре науки в Буэнос-Айресе ученые презентовали реконструкцию части внешнего облика динозавра вида Bajadasaurus pronuspinax, чьи окаменелости были обнаружены в аргентинской провинции Неукен. По оценке палеонтологов, этот вид населял Землю 140 млн лет назад.

Придуманное название вида связано с геологическим образованием Бахада-Колорада в Патагонии, где были найдены окаменелости. Отличительная черта Bajadasaurus pronuspinax — длинные костяные иглы-шипы, торчащие из шеи и спины животного.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре британские палеонтологи из Портсмутского университета описали ранее неизвестный вид хищного летающего динозавра юрского периода из вида птерозавров.

Читайте ранее в этом сюжете: Палеонтологи открыли новый вид птерозавров

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Палеонтология
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