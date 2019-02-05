Ученые создали «умную кожу» с супервозможностями

Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Искусственную кожу, способную обнаруживать магнитные поля, звуковые волны и распознавать потенциально опасное поведение создали ученые из Университета Коннектикута и Университета Торонто, 28 января сообщается на сайте журнала Advanced Materials.

Данная разработка искусственной кожи, в отличие от своих аналогов, обладает хорошей эластичностью и большими возможностями.

Искусственная кожа представляет из себя новую группу умных носимых электронных устройств: они гибкие, растяжимые, формируемые и обладают уникальными сенсорными возможностями, имитирующими кожу человека. Датчики «кожи» могут одновременно отслеживать несколько опасных условий в режиме реального времени.

Способность воспринимать различные раздражители, такие как сильное магнитное поле, уровень шума, а также падение или погружение в воду, становится возможной за счет мультимодального трибоэлектрического наногенератора на основе феррожидкости (FO-TENG).

Данную разработку также можно применять в сфере медицины — для удаленного мониторинга состояния здоровья.

В продажу футуристическая кожа попадет на рынок не скоро — придется подождать несколько лет.

Напомним, ранее сообщалось о разработке неэластичной искусственной кожи. Она состоит из большого количества шестиугольных пластин. За счет них искусственная кожа очень похожа на чешую или кольчугу. Этот вариант «кожи» может чувствовать окружающую среду благодаря сенсорам, которые встроены в каждой шестиугольной ячейке. Изобрели ее немецкие инженеры.