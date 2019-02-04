Ростовские учёные вывели новый сорт тополя — без пуха

Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM Учёные Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) вывели новый сорт тополя. Результатам исследования специалистов Академии биологии и биотехнологии вуза обрадуются аллергики — деревья не дают семян, а значит, и пуха, который разносит пыльцу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе университета 4 февраля.

Сотрудники Ботанического сада ведут работу над биотехнологическим способом воспроизводства тополей. В рамках исследований учёные обратились к микроклональному размножению, который применяется с целью сохранения полезных свойств сортов и форм тополя.

«Чтобы получить сотни тысяч клонов генетически однородного посадочного материала, например, безпухового тополя, достаточно нескольких квадратных сантиметров листовой пластинки», — уточняют специалисты.

По мнению учёных, сотни тысяч растений-клонов можно получить в короткие сроки. С помощью размножения семенами на это уйдёт гораздо больше времени.