Более половины вод Мирового океана к концу XXI века изменит цвет

Массачусетс, США, , 15:57 — REGNUM Более 50% вод Мирового океана к концу XXI века поменяет цвет из-за глобального потепления, к таким выводам пришли ученые из Массачусетского технологического института в США, сообщает Nature Communications.

Так, по мнению ученых, экваториальные воды станут ярко-синими, а районы в полярных областях — ярко-зелеными. Это произойдет из-за активности фитопланктона. Специалисты создали модель, которая показывает рост и взаимодействие разных видов фитопланктона при повышении температуры. Также ученые узнали, как микроорганизмы будет поглощать и отражать свет.

Выяснилось, что к концу XXI века в субтропиках фитопланктона, которого там сейчас немного, станет еще меньше, в результате вода будет казаться синей, поскольку ее молекулы поглощают весь солнечный свет, кроме голубой части спектра.

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Вместе с тем в полярных областях воды станут насыщенно зелеными, так как повышение температуры в этих регионах приведет к росту и расцвету сообществ водорослей и цианобактерий. Изменения будет сложно увидеть невооруженным глазом, но они повлияют на пищевую цепочку, говорится в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная группа ученых заявила, что Парижское соглашение по климату, предполагающее ограничение выбросов парниковых газов, не способно остановить повышение средней температуры воздуха на Земле. По мнению специалистов, в результате повышения температуры некоторые регионы планеты станут просто непригодными для обитания.

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