Глава Роскосмоса доложил Путину о дате запуска «Союза-5»

Москва, , 14:48 — REGNUM В настоящее время развернуты работы по «Союзу-5», по новой средней ракете. Производство начало готовится к созданию этого проекта. Об этом сегодня, 4 февраля, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«В 2022 году вместе с новым пилотируемым кораблём планируем начать лётные испытания «Союза-5», — заверил Рогозин.

По его словам, по сверхтяжёлой ракете подписан генеральный график по созданию наземной космической инфраструктуры, и практически уже выбран облик этой ракеты.

«В 2019 году возобновляются испытания тяжёлой ракеты «Ангара-А5», — отметил глава Роскосмоса.

Также он отметил, что в 2019 году Роскосмос избавляется от дублирующих функций на предприятиях и вводит единую техническую политику в рамках всей отрасли.

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Как сообщало ИА REGNUM, контракт на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения с ракетой-носителем (РН) «Союз-5» был заключен 17 июля 2018 года.

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