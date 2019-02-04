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Учёные: белки-летяги способны светиться в темноте

Наука

Белки способны испускать розовое флуоресцентное свечение в ультрафиолетовом свете

Учёные: белки-летяги способны светиться в темноте
Takashi Hososhima
Белка-летяга

Вашингтон, 4 февраля 2019, 14:10 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что белки-летяги способны испускать розовое флуоресцентное свечение в ультрафиолетовом свете. Об этом сообщается в журнале Journal of Mammalogy.

Учёные фотографировали в видимом и ультрафиолетовом свете шкурки 109 летяг из музейных коллекций. Также они засняли пять живых летяг.

Выяснилось, что все пять живых летяг, а также 108 из 109 шкурок светились розовым цветом в ультрафиолетовом свете. Все они флуоресцировали с разной яркостью. При этом зависимости интенсивности свечения от пола, вида, времени, места обитания животных обнаружено не было.

По словам учёных, пока непонятно, зачем белки светятся. Согласно их предположениям, летяги таким способом защищаются от сов, которые на них охотятся.

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Научные исследования
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